لبنان | “أوجيرو”: توقف خدماتنا في الباروك حلبا والقبيات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 31 دقيقة

أعلنت شركة أوجيرو عن توقف خدماتها ضمن نطاق سنترالات الباروك حلبا والقبيات بسبب نفادها من مادة المازوت. وقالت عبر “تويتر”: “توقّفت خدماتنا ضمن نطاق سنترالات الباروك، حلبا والقبيات مؤقتًا الى حين اعادة تزويدنا بمادة المازوت”. وأضافت: “نعتذر عن هذا الظرف الخارج عن إرادتنا”.

في هذا المجال، توقفت خدمات الاتصالات والإنترنت في عددٍ من المناطق الشمالية في لبنان بسبب نفاد مادة المازوت، ما أثار بلبلة كبيرة وخشية من الانقطاع التام على غرار باقي القطاعات التي أصبحت شبه مشلولة.

وأعلنت هيئة “أوجيرو”، الجمعة، أنه “نظراً لنفاد مادة المازوت توقفت خدماتنا ضمن نطاق سنترالات عكار العتيقة، فنيدق، حرار، حيصا، ساحل عكار، العبودية، العريضة، وعدد من المناطق المجاورة شمالاً وباشرت فرقنا الفنية العمل على متابعة الموضوع”.