لبنان | الراعي للمسؤولين: أبعدوا كارثة عكار عن اي توظيف طائفي او بازار سياسي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 59 دقيقة

تابع غبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي كارثة انفجار بلدة التليل في عكار واطلع من راعي الابرشية المارونية المطران يوسف سويف على الجهود المبذولة من اجل احتواء هولها على المتضررين وعلى ابناء المنطقة شاجبا حالة الفوضى الهدامة التي تفتك بلبنان والتي كانت سببًا من أسباب وقوع كارثة التليل وقد تستغل ايضا لحصول المزيد من الاحداث الأليمة التي لم يعد لبنان وشعبه قادرًا على تحملها أو حتى استيعابها.

ودعا الراعي السلطة السياسية والاجهزة الامنية والقضائية الى تحمل مسؤولياتها لضبط الاوضاع واحقاق الحق مشددا على ضرورة احترام ارواح الشهداء وابعاد هذه الحادثة الاليمة عن اي توظيف طائفي او بازار سياسي، وهي ابعد ما يكون عن ذلك. وسائلا الجميع الوعي والتروي للحد من الخسائر والكوارث.

وإذ رفع غبطته الصلاة لراحة نفوس الضحايا سأل لذويهم وعائلاتهم العزاء الالهي وللمصابين الشفاء.

وفي هذا السياق اجرى البطريرك الراعي اتصالاً هاتفياً بقائد الجيش العماد جوزف عون معزياً بشهداء الجيش ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين. واثنى غبطته على دور الجيش والاجهزة الامنية في الحد من مأساة المواطنين وضبط فلتان استغلال الفاسدين للاوضاع السائدة والمتاجرة بعوز المحتاجين.