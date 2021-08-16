لبنان | حسن: هناك أشلاء لبعض الجثامين لم يتم التعرف عليها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن الى أن حصيلة ضحايا انفجار التليل هو 27 ضحية لكن هناك أشلاء لبعض الجثامين لم يتم التعرف عليها حتى الآن، فيما الحالات الحرجة سبع.

وأشار في حديث إذاعي الى إجلاء 3 مصابين بحروق بالغة أمس لمعالجتهم في مستشفيات اسطنبول بعدما إرتأى الفريقان الطبيان اللبناني والتركي عدم نقل مصاب رابع لأن هناك خطراً على حياته فأعيد نقله الى مستشفى الجعيتاوي.

وبدورها، قالت الرئاسة اللبنانية في بيان إن الرئيس ميشال عون استنفر الأجهزة الأمنية والصحية لمكافحة الحريق وتقديم الإسعافات، وطلب من القضاء إجراء التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الانفجار.

أما رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي فاعتبر أن “ما حصل في عكار يستصرخ ضمائر الجميع للتعاون لإنقاذ اللبنانيين من النكبات والإهمال”.

وأضاف أن “الأبرياء سقطوا ضحية طمع من استغلوا أزمة المحروقات ليحققوا أرباحا غير مشروعة”.