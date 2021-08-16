لبنان | طوابير الخبز تتزايد شمالاً.. والربطة بـ10 آلاف ليرة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

بعدما أعلنت بعض الأفران إقفال أبوابها جراء فقدان المازوت والطحين، بدأت صفوف المواطنين تتزايد أمام الأفران في الشمال.

والمشهد أمام أفران الريداني في البداوي مماثل للعديد من أفران الشمال، في حين لا تزال قلّة من الأفران تُسلّم الخبز إلى الدكاكين في القرى والبلدات على أن يكون التوصيل في الأماكن الأكثر بُعداً على نفقة أصحاب المحال الذين يتقاضونها عبر رفع سعر الربطة الواحدة إلى ما يقارب الـ10 آلاف ليرة، فيما هذه الظاهرة منتفية في القرى والبلدات الجبلية التي فيها أفران تنتج الخبز العربي ولا زال بعضها يعمل على الحطب.

في هذا المجال، أكد نقيب أصحاب الافران علي ابراهيم في وقت سابق أن “سعر ربطة الخبز في الافران ما زال يباع على السعر الرسمي اي بـ4000 ليرة”.

وأوضح أنه “في ما يتعلق بالمحال، فليس من مسؤوليتنا، إذ يتم التداول بأن الربطة تباع في بعض المناطق بحوالى 15 ألف ليرة” لافتا إلى أننا “نحن كأفران نلتزم بالسعر الرسمي رغم التحديات والصعوبات التي نواجهها”.

وعن احتمال إقفال الافران غدا، قال: “وعدونا بتوزيع المازوت على الافران والمطاحن، لكننا لم نر شيئا”، وسأل: “ماذا ينتظرون ولماذا لا يفون بوعودهم رحمة بالمواطن؟”