لبنان | بعد الانخفاض.. دولار السوق السوداء يحلّق من جديد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

يتم التداول صباح اليوم الإثنين في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 19100 – 19200 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان سعر صرف الدولار في السوق الموازية انخفض عصر أمس الأحد وبلغ 18850 – 18900 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي بعدما تراوح صباحا ما بين 19100 – 19200 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.