لبنان | طقس بداية الأسبوع صيفي اعتيادي.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

لا يزال الطقس الصيفي الرطب والاعتيادي يؤثر على لبنان مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتمحور حول المعدلات الموسمية فيما الأجواء تكون مشمسة يتخللها سحب خفيفة في فترات النهار في بعض المناطق اليوم.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٥ و ٣٣ درجة، بقاعا بين ١٨ و ٣٤ درجة، وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٩ و ٢٧ درجة

٢- الجو: قليل السحب

٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة تنشط شمالا ٢٠-٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٨٠٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠١١ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الى متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الثلاثاء: طقس صيفي اعتيادي مع استقرار بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٣ درجة، من ١٧ الى ٣٥ درجة بقاعا و من ١٩ الى ٢٧ درجة على الـ ١٠٠٠متر والجو قليل السحب يتحول الى غائم جزئي مع تشكل ضباب على الجبال فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٠كم/س.

الاربعاء: طقس صيفي اعتيادي مع استقرار بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٢ درجة، من ١٧ الى ٣٤ درجة بقاعا ومن ١٩ الى ٢٧ درجة على الـ ١٠٠٠متر والجو قليل السحب يتحول الى غائم جزئي مع تشكل ضباب محلي فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٠كم/س.