لبنان | عراجي للجيش: قدموا المحروقات المصادرة للمستشفيات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

طالب رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي الجيش اللبناني تقديم المحروقات المصادرة إلى المستشفيات التي تعاني من نقص بالمازوت.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “على قيادة الجيش اللبناني، عند مصادرة المحروقات المخزنة بالمحطات والمستودعات، تقديمها الى المستشفيات التي تعاني من نقص بالمازوت وذلك لخطورة توقف انتاج الكهرباء على حياة المرضى”.

يذكر ان الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي دخلا مباشرة وفي خطوة لافتة على خط أزمة الوقود في البلاد. وأعلن الجيش السبت، أن وحداته تداهم محطات الوقود المقفلة لمصادرة كميات المحروقات المخزنة لديها. وأشار إلى أن كميات الوقود المصادرة سيتم توزيعها مباشرة على المواطنين من دون مقابل.

وكتب عبر تويتر أن عناصره “ستباشر عمليات دهم محطات تعبئة الوقود المقفلة وستصادر كل كميات البنزين التي يتم ضبطها مخزّنة في هذه المحطات على أن يُصار إلى توزيعها مباشرة على المواطن دون بدل”.