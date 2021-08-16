لبنان | زينة مجدلاني: الحكام مسؤولون اذ قبلوا استلام الحكم تحت سلطة حزب الله

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعة واحدة

اعتبرت الناشطة السياسية في جبهة السيادة اللبنانية زينة مجدلاني أن “المنظومة السياسية وقعت في الفخّ الذي نصبته لنا.. وهو تفليسنا”.

وقالت في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “بالدعم يستفيد لبنان من الثلث والثلثان الاخران يذهبان تهريبا الى سوريا”.

وقالت: “لا خطة انقاذية ويتمّ صرف اموال الناس من دون اساس ومن دون خطّة “.

وفي اطار تحميلها المسؤولية للجميع، قالت: “الحكام مسؤولون انهم قبلوا استلام الحكم تحت سلطة حزب الله “.

واعتبرت ان “هذه السلطة يجب ان تسقط لا مكان لها بعد اليوم في البلاد”، مضيفة: “نحتاج الى دعم الامم المتحدة والقرارات الدولية “.

وقالت: “هذه دولة ساقطة وفاشلة وفاسدة.. وهذه المنظومة تجذّرت بالحكم من 30 عاما وشرّعت الفساد”.

واعتبر اننا “وصلنا الى وقت لا يمكن فيه المساومة: امّا مع الحزب او ضدّ الحزب”.

وشددت على ان “البديل موجود ونحن نطرحه منذ وقت طويل والرهان على انتخابات تحت اشراف دولي”.