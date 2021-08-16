لبنان | ويليام نون: “هلق بلش الجد”.. وكلّ من وقّع على وثيقة العار بيته حلال علينا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعة واحدة

اكد وليام نون شقيق الشهيد جو نون ان ما حصل اليوم بداية الطريق، ونحن قلنا ان ما قبل 4 آب ليس كما بعده وكلّ من وقّع على وثيقة العار بيته حلال علينا ومنذ اليوم بدأنا بالدخول الى منازل النواب.

وقال نون في حديث لبرنامج “صوت الناس” على”صوت بيروت إنترناشونال” و”ال بي سي اي” مع الاعلامي ماريو عبود: “توجّهت الى بيت النائب طارق المرعبي بالذات لأنه صغير في السن وكان من اللازم ان يكون صاحب فكر مختلف ولكنه مشى مع المنظومة “.

وختم نون قائلا: “هلّق بلّش الجدّ”.