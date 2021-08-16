لبنان | ميراز الجندي: لا تهدئة الّا عند استقالة نوّاب عكّار

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعة واحدة

اكد مؤسس حراك ثوار عكار ميراز الجندي ان مافيا الحكم هي من اوصلتنا الى ما حصل اليوم في عكار، قائلا: “لا نشهد الا تقاذف تهم ولكن “كلّن يعني كلّن” مسؤولون عمّا حصل”، مشيرا الى ان “ما حصل في عكار عمل تراكمي لمنظومة مجرمة، ومن تسوية الذلّ التي اوصلت مرشح حزب الله الى السلطة وصولا الى اليوم”.

واعتبر الجندي في حديث لبرنامج “صوت الناس” عبر “صوت بيروت انترناشونال” والـ”أل بي سي آي” مع الاعلامي ماريو عبود، ان المسؤولون مباشرة عن مجزرة عكار اليوم هم: مجلس الدفاع الاعلى، تيار المستقبل، حزب الله والتيار العوني.

وقال الجندي: “لا تهدئة الّا عند استقالة نوّاب عكّار وكلّ شيء مباح من سحل النواب الى حرق بيوتهم وكلّ شيء مباح فعندما يحترق ابنك جرّاء هذه المنظومة يصبح كلّ شيء مباحا، ونشكر مؤسسة رينيه معوض على مساعدتنا والشيخ بهاء الحريري اذ كان فريق عمله معنا على الارض يساعدنا، ونحن ندعو الثوار الى دعمنا ويتمّ التحضير لاطلاق عصيان مدني”.

واضاف الجندي: “سيتم التنسيق مع كلّ المجموعات الثورية وجبهة المعارضة اللبنانية اخذت المبادرة لتنفيذ العصيان المدني واغلاق المؤسسات الحكومية ووقف دفع الضرائب”.