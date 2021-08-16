لبنان | جيري ماهر: حزب الله يموّل حربه في سوريا والنظام السوري على حساب اللبنانيين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

حمّل مستشار رجل الأعمال بهاء الحريري جيري ماهر “المنظومة السياسية الفاشلة وعلى رأسها حزب الله المسؤولية الكاملة لما يحصل في لبنان”.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” على الـ LBCI و”صوت بيروت انترناشونال” مع الاعلامي ماريو عبود “هذه المنظومة تنتقم من الشعب اللبناني الذي انتفض ضدّها في 17 تشرين”.

واعتبر ان ” من يدعي انه بريء هو شريك بالسكوت على هذه المنظومة التي قتلت اللبنانيين”، لافتا الى ان “الكلّ يبحث عن مصالحه ولا احد يكترث لحقوق اللبنانيين”.

وأضاف: “رئيس الجمهورية في قصره، والرئيس المكلف نجيب ميقاتي يسعى لتشكيل حكومة على دماء العكاريين وهو امر سبق وفعله الرئيس سعد الحريري”.

وقال: ” لا احد مستفيد من التهريب الا هذه المنظومة وعلى رأسها حزب الله الذي يموّل حربه في سوريا والنظام السوري على حساب اللبنانيين.. وحزب الله يحصل على التمويل من عميلات التهريب ليموّل بيئته ونشاطاته “.

وتابع: ” حزب الله هو من يهرب وهو من يستفيد ان كان في المرفأ او على الحدود.. وهو من يعتبر انه الحاكم الفعلي للبنان وهو يتحمّل مسؤولية ما يحصل. السياسيون متورطون وشركاء ولكن الاساس والمستفيد هو حزب الله”.

كما قال: “للأسف وصلنا الى مرحلة كي يعيش النظام السوري والإيراني يُقتل المواطن اللبناني”.

وختم: ” الشعب اللبناني سينتصر وستسقط المنظومة وسيسقط حزب الله، ولبنان يحكمه شعبه ولا تحكمه ميليشيا تحتكم من سوريا وايران”.