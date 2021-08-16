لبنان | سليمان هارون: مستشفيا السلام والجعيتاوي بحاجة إلى مساعدة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

لفت نقيب المستشفيات سليمان هارون الى ان “عدد المستشفيات القادرة على استقبال حالات حروق شديدة قليل جدّا للأسف”.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت إنترناشونال” و”ال بي سي اي”: “مستشفى السلام استوعب 16 جريحا ومستشفى جعيتاوي استطاع ان يستوعب 11 جريحا بحروق بليغة .. والمستشفيان يحتاجان الى مساعدة اذ ان المرضى يستلزمون اقامة لعدّة اسابيع وبالتالي استهلاك ادوية ومستلزمات طبية “.

وتابع: “القطاع الطبي والاستشفائي يقوم بعمل جبّار امام الكوارث التي نشهدها”.

وكشف ان “اكبر معمل امصال في لبنان بمبادرة فردية اليوم فتح لتسليم امصال لمعالجة الحروق ومصنعا ادوية امّنا ادوية كافية ولكن كل هذا يكفي لايام معدودة”.

واعتبر ان “الدعم قرار حيوي بالنسبة للقطاع الاستشفائي.. والدعم كما هو اليوم نفّذ بطريقة خاطئة جدا فبالرغم من كل الاموال التي صرفت شهدنا انقطاعا للأدوية والمستلزمات الطبية “.