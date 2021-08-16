لبنان | حمد حسن: أوّل طائرة إجلاء لجرحى عكار وصلت اليوم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

كشف وزير الصحة حمد حسن انه “منذ الصباح الباكر نقوم باتصالات بكلّ الاتجاهات واوّل طائرة اجلاء للجرحى وصلت من تركيا اليوم وطائرة كويتية تصل غدا ان كان لدينا حاجة اضافية لاجلاء الجرحى”.

وقال حسن في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت إنترناشونال” و”ال بي سي اي”: “ارسلنا دراسة عن كامل الكميات الفعلية من المحروقات المطلوبة للمستشفيات لمدّة شهر او اكثر والكاظمي أبدى استعدادا للمساعدة”.

وتابع: “هناك تعاون مع السفارة التركية لحلّ مسألة البطاقات الشخصية للمصابين الذين سيتمّ اجلاؤهم وحليّنا بعض الامور اللوجستية”.

وقال: “غدا يتمّ توقيع موافقة استثنائية للتوظيف في مستشفى صيدا المخصص لمعالجة الحروق”.

واضاف: “لدينا 4 حالات لجرحى على اجهزة تنفّس وقد نكون بحاجة لنقل 4 أو 6 الى مستشفيات دولة الكويت”.

ولفت الى انه “لدينا جريح سوري حالته خطيرة على اجهزة التنفس وهناك جريح مجهول الهويّة ايضا على اجهزة التنفس”.