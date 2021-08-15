لبنان | ميقاتي: ليس لدي رفاهية الوقت والمهلة ليست طويلة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 6 دقائق

حذر رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي من تدهور الأوضاع في لبنان، وقال “بكفي جشع، لبنان بحاجة لإنقاذ وحرام يلي عم بصير بالبلد والمسؤولية على الدولة لما يكون في دولة”.

ميقاتي صرح في حديث لـ “الجديد: “وصلتني معلومات عن توجه المحتجين باتجاه منزلي وطلبت من القوى الأمنية بعدم مواجهتهم وعدم التعرض لهم”.

وأضاف: “هل تكسير الزجاج يعطي المحتجين الراحة النفسية؟”

وتابع ميقاتي “اذا اعتذرت عن تشكيل الحكومة هل هذا هو الحل؟ أنا ذاهب فدائي بهذا الموضوع”.

وأشار إلى ان تأليف الحكومة في لبنان كمعادلة الرياضيات والطائفية مقتل هذا الوطن ونحن بحاجة لبعض الوقت مع التفاهم مع رئيس الجمهورية ميشال عون”.

وفي الشأن الحكومي، قال: “ان شاء الله الحكومة قريبة وأتأمل خيراً واذا ما قدرت أعمل حكومة فليتفضل أحد غيري وليس لدي رفاهية الوقت والمهلة ليست طويلة… سألتقي الرئيس ميشال عون غداً لمتابعة البحث في ملفف تشكيل الحكومة”.

وتابع قوله: “نحن أمام بعض النقاط التي تحتاج لتوضيح بملف تشكيل الحكومة ومن الصعب ارضاء الجميع”.

وشدد على ان ‘الشخص المناسب سيكون في المكان المناسب ويوسف خليل اذا لم يكن لديه الكفاءة سيتم اختيار شخصية اخرى لوزارة المالية”.

وشدد ميقاتي على أن “الحكومة ذات المهمة غير المستحيلة والبلد بمرحلة صعبة كتير”.