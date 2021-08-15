لبنان | السفير المصري: مصر موجودة كتفا بكتف إلى جانب الأشقاء اللبنانيين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 44 دقيقة

صرح السفير المصري لدى لبنان ياسر علوي أنه “سيصل من القاهرة مساء اليوم 15 آب فريق من استشاريي الجراحة المختصين بمعالجة الحروق، سيتوزع على كل من مستشفى السلام للحروق بطرابلس ومستشفى الجعيتاوي ببيروت لتقديم الخدمات العلاجية للجرحى والمصابين في انفجار التليل في عكار، كما ستصل على نفس الطائرة شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمعالجة الحروق تبلغ زنتها طنا ونصف الطون، وقد تم إعدادها بناء على لائحة احتياجات قدمها الجانب اللبناني”.

وأكد علوي أن “وصول الفريق الطبي والمساعدات بعد أقل من 24 ساعة من الانفجار يعكس قرارا مصريا اتخذ على أعلى مستوى لتقديم كل العون الممكن والتزاما بوضع كافة الإمكانات المصرية بتصرف الشعب اللبناني الشقيق”، مؤكدا “أن مصر ستكون حاضرة مباشرة، وموجودة كتفا بكتف إلى جانب الأشقاء اللبنانيين ومتضرري انفجار عكار، حتى يتم تجاوز هذه المحنة.”