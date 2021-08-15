لبنان | وزير الصحة: اوّل طائرة اخلاء للجرحى تصل من تركيا بعد ساعات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أشار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال، ​حمد حسن​، في حديث تلفزيوني، إلى أنه “منذ الصباح الباكر نقوم باتصالات بكلّ الاتجاهات واوّل طائرة اخلاء للجرحى تصل من ​تركيا​ بعد ساعات وطائرة كويتية تصل غدًا ان كان لدينا حاجة اضافية لاجلاء الجرحى”، ولفت إلى أنه “لدينا 4 ​حالات​ لجرحى على اجهزة تنفّس وقد نكون بحاجة لنقل 4 أو 6 الى ​مستشفيات​ دولة ​الكويت​”.

واكد أن “هناك تعاون مع السفارة التركية لحلّ مسألة البطاقات الشخصية للمصابين الذين سيتمّ اجلاؤهم وحليّنا بعض الامور اللوجستية”، مشيرًا إلى أن “غدًا سيتمّ توقيع موافقة استثنائية للتوظيف في مستشفى صيدا المخصص لمعالجة الحروق”.

وعن أزمة المحروقات التي تعيشها المستشفيات، اوضح وزير الصحة أنه “ارسلنا دراسة عن كامل الكميات الفعلية من المحروقات المطلوبة للمستشفيات لمدّة شهر او اكثر ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ابدى استعدادا للمساعدة”.