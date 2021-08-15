لبنان | لا رؤية واضحة عن سعر الصرف الذي سيحدد للمحروقات حتى الساعة!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أشار رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط، ​جورج فياض​، في حديث تلفزيوني، إلى أنه “عندما صدر قرار بتسليم ​المحروقات​ على سعر صرف 3900 قام قسم من الشركات بتسليم المخزون إلى السوق”، ولفا إلى أنه “نحن لدينا أولويات ك​المستشفيات​ والأفران والمطاحن، واعطينا التعليمات للشركات”.

وأكد أن “التجمع يعمل على تجميع المعلومات وينسق مع ​وزارة الطاقة​ و​رئاسة الحكومة​”، واوضح أن المخزون الموجود في ​لبنان​ سيباع على سعر صرف 3900، اما بالنسبة للمواد التي سيتم استيرادها بعد انتهاء المخزون، فلا نملك اجابة واضحة عن سعر الصرف الذي سيحدد لها”.