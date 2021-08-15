لبنان | لا رؤية واضحة عن سعر الصرف الذي سيحدد للمحروقات حتى الساعة!

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة
محطة محروقات
أشار رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط، جورج فياض، في حديث تلفزيوني، إلى أنه “عندما صدر قرار بتسليم المحروقات على سعر صرف 3900 قام قسم من الشركات بتسليم المخزون إلى السوق”، ولفا إلى أنه “نحن لدينا أولويات كالمستشفيات والأفران والمطاحن، واعطينا التعليمات للشركات”.
وأكد أن “التجمع يعمل على تجميع المعلومات وينسق مع وزارة الطاقة ورئاسة الحكومة”، واوضح أن المخزون الموجود في لبنان سيباع على سعر صرف 3900، اما بالنسبة للمواد التي سيتم استيرادها بعد انتهاء المخزون، فلا نملك اجابة واضحة عن سعر الصرف الذي سيحدد لها”.