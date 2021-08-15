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لبنان | بيان من “كهرباء لبنان” حول الانقطاع الكامل للتيار على كافة الأراضي اللبنانية

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين
مؤسسة كهرباء لبنان

مؤسسة كهرباء لبنان

اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان انه عند الساعة الثامنة مساء حصل انقطاع عام للكهرباء عن كافة الاراضي اللبنانية بسبب انخفاض الذبذبة الى مستوى متدن بشكل مفاجئ ، يرجح ان يكون السبب هو التجاوزات الحاصلة في محطات التحويل الرئيسية الخارجة عن سيطرة المؤسسة بسبب التعديات الحاصلة عليها من قبل المواطنين.

وتناشد المؤسسة القوى الامنية استعادة السيطرة على المحطات (الحرج،البسطا، صور، بعلبك، المصيلح، الزهراتي،وادي جيلو، النبطية) والا سيكون هناك صعوبة بالغة في اعادة الكهرباء الى كافة المناطق.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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