لبنان | كهرباء زحلة: دخلنا في نفق المجهول

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت إدارة كهرباء زحلة في بيان لها أنه:

“في تمام الساعة الثامنة مساءً وقع انقطاع كامل للكهرباء من مؤسسة كهرباء لبنان على جميع الأراضي اللبنانية ووقوع لبنان كله في العتمة الشاملة وبالتالي عدم تغذية حتى للقليل من الوقت، وبما أن المؤسسة لا تسطيع اعلامنا بالوقت المطلوب لإعادة التيار، ومع استمرار أزمة المازوت دون أي بوادر لحلّ جدّي، دخلنا للأسف في نفق المجهول وسوف نستكمل التغذية حسب كميات المازوت المتاحة ولأطول فترة ممكنة وإننا لن نستطيع الالتزام ببرنامج تقنين محدد، وسوف نغدي المناطق مداورة بالقدرة الممكنة آملين مرور هذه المحنة على أهلنا في زحلة والبقاع وعلى جميع اللبنانيين”.