اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | عماد قميحة: العثور على كميات كبيرة من المحروقات لدى مسؤولين في حزب الله

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 15 - أغسطس - 2021 9:41 مساءً

ميليشيا حزب الله

كتب الكاتب عماد قميحة عبر صفحته على فايسبوك: بعد استخراج كميات كبيرة من عند مدير مكتب محمد رعد بالدوير ،،، الجيش يداهم محطة عطية لصاحبها ديب عطية ( مسؤول الحزب بكفرا ) ويعثر على كميات هائلة من المازوت ….
– يعني طلعوا الشبيبة هني لي محاصرينا وحاطينها بضهر اميركا ورياض سلامة …..تفه

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا