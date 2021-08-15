لبنان | عماد قميحة: العثور على كميات كبيرة من المحروقات لدى مسؤولين في حزب الله

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة
كتب الكاتب عماد قميحة عبر صفحته على فايسبوك: بعد استخراج كميات كبيرة من عند مدير مكتب محمد رعد بالدوير ،،، الجيش يداهم محطة عطية لصاحبها ديب عطية ( مسؤول الحزب بكفرا ) ويعثر على كميات هائلة من المازوت ….
آخر تحديث: 15 - أغسطس - 2021 9:41 مساءً
ميليشيا حزب الله
كتب الكاتب عماد قميحة عبر صفحته على فايسبوك: بعد استخراج كميات كبيرة من عند مدير مكتب محمد رعد بالدوير ،،، الجيش يداهم محطة عطية لصاحبها ديب عطية ( مسؤول الحزب بكفرا ) ويعثر على كميات هائلة من المازوت ….
– يعني طلعوا الشبيبة هني لي محاصرينا وحاطينها بضهر اميركا ورياض سلامة …..تفه