لبنان | تأجيل موعد إصدار نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

أعلن المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة، فادي يرق، تأجيل موعد إصدار نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، ونتائج الشهادة المتوسطة للطلبات الحرة، إلى يوم الثلاثاء الواقع فيه ١٧ آب الحالي بدلا من الإثنين في ١٦ آب الحالي، وذلك التزاما بالحداد العام على ضحايا انفجار التليل في عكار، وتضامنا مع أهالي الضحايا والجرحى المتألمين نتيجة هذا الانفجار الآثم.

وبالتالي فإن النتائج سوف تصدر عند الخامسة من بعد ظهر الثلاثاء المقبل الواقع فيه ١٧ آب ٢٠٢١.

كما أن تسليم الإفادات للتلامذة الراغبين بالسفر حصرا سوف يتم، ابتداء من صباح الأربعاء في ١٨ آب ٢٠٢١، في مبنى دائرة الامتحانات الواقع في المدرسة النموذجية في بئر حسن، على أن يصطحب المرشحون المسافرون وثائق إثبات السفر.