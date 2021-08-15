لبنان | إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى رفيق الحريري الجامعي

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مستشفى رفيق الحريري الجامعي
أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، وجود 16 حالة حرجة لديه وحالتي وفاة.
وجاء في التقرير:
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 327
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 43
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 9
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1255
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: صفر
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 16
– حالات وفاة: 2
وذكر بأن “مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة. رقم الهاتف 01832070
رقم الواتساب 70056182”.