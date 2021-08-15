لبنان | إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى رفيق الحريري الجامعي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 16 دقيقة

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، وجود 16 حالة حرجة لديه وحالتي وفاة.

وجاء في التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 327

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 43

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 9

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1255

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: صفر

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 16

– حالات وفاة: 2

وذكر بأن “مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة. رقم الهاتف 01832070

رقم الواتساب 70056182”.