لبنان | بالفيديو: مواجهات أمام منزل الرئيس المكلف ومحتجّون يقتحمون منزل المرعبي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 35 دقيقة

آخر تحديث: 15 - أغسطس - 2021 7:37 مساءً

اقتحم الثوار منزل النائب عن كتلة المستقبل طارق المرعبي في بيروت وحطموا محتوياته وذلك بسبب اتهامات تشير إلى أنه الشريك المعلن لجورج ابراهيم المعروف بجورج الرشيدي الذي يملك الأرض التي أقيم فيها مخزن المحروقات.

ومن جهة أخرى حاول الثوار اقتحام منزل الرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلا أن القوى الأمنية واجهت المحتجين من أمام المنزل، وحطم المحتجون الواجهة وكتبوا على الجدران أمام منزل ميقاتي “عكار حرقوها نوابها”.

كما جرى اعتقال وليام نون شقيق جو نون الذي قضى في تفجير المرفأ امام منزل ميقاتي.