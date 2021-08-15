لبنان | ثوار عكار: للتنسيق من أجل إسقاط منظومة الاحزاب الحاكمة الفاسدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

عقد اتحاد ثوار عكار اجتماعا طارئًا وصدر عنهم البيان التالي :

عكار يا ام المواجع ، انت عصية على الانكسار، وستكون ثورة لا حداد، بعد الفاجعة التي اصابتنا في مجزرة التليل الناتجة عن تفجير صهريج للمحروقات في مستودع غير شرعي محمي من فريق رئيس الجمهورية السياسي.

إن اتحاد ثوار عكار يحمل منظومة الحكم مجتمعة كلن يعني كلن وعلى رأسها ميليشا حزب ايران مسؤولية ما وصلنا اليه من انهيار اقتصادي وتردي للأوضاع الأمنية واستمرار سياسة تجفيف الخزينة وسرقة أموال المودعين عبر عمليات سرقة ممنهجة، وتهريب منظم ايضا للمحروقات الى سوريا، وتخزين المواد المدعومة واستخدامها لمحسوبيات سياسية وطائفية.

إن المجتمع اللبناني والعالمي يدرك فساد وإرهاب هذه المنظومة بكل مكوناتها، لذلك نرفع لواء ثورة لا حداد، و ألا تهدئة… قبل استقالة نواب عكار مجتمعين، بل استقالة مجلس النواب، ورؤساء الاجهزة الامنية، ورئيس جمهورية العهد الفاشل.

إن اتحاد ثوار عكار يحمل مجلس الدفاع الاعلى المسؤولية الاولى لأنه اهمل ضبط الحدود ومنع التهريب مما أوصل الامور إلى ما وصلت إليه، و نطالب بتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بلبنان وبنشر قوات اممية على كامل الحدود اللبنانية البرية والبحرية!

نطالب المجتمع الدولي والقضاء والجيش اللبناني تحمل مسؤوليته، كما نطالب المحافظ والسلطات المحلية تحمل مسؤولياتهم جراء الاهمال والكشف عن المستودعات بكل القرى التي تغطى من جهات سياسيه وامنية نافذة

ختاماً… حفظ الله عكار وكل الوطن وانتقم من حكامه الخونة، وسيبقى المجتمعون اجتماعاتهم مفتوحة والتنسيق مع كافة المجموعات الثورية الوطنية لإسقاط منظومة الاحزاب الحاكمة الفاسدة…