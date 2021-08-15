لبنان | إعلان الحداد الوطني يوم الثلاثاء المقبل على ضحايا فاجعة عكار

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ 42 دقيقة

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء مذكرة إدارية حملت الرقم 18/2021 قضت بـ”إعلان الحداد الوطني وتعطيل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في بعد فاجعة انفجار عكار”.

وجاء في المذكرة:

“تقفل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الثلاثاء 17 آب 2021 بعد فاجعة انفجار التليل عكار، وتنكس الأعلام على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، كما تعدل البرامح العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع الفاجعة الأليمة، وتضامنا مع عائلات الشهداء الأبرار والجرحى وعائلاتهم”.