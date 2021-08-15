لبنان | بيان هام لأهالي التليل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ 55 دقيقة

صدر عن اهالي بلدة التليل البيان التالي:

ان بلدية التليل شيبا” و شيابا” تستنكر العمل الاجرامي الذي اودى بحياة شهدائنا و ندعو بالشفاء العاجل للمصابين ونضع كل امكانياتنا بتصرف اهالي الشهداء ونكرر للمرة الالف باننا والله لن نرضى قبل محاسبة الفاعل كائنا من كان لذلك ندعو سماحة المفتي و العلماء الافاضل والمشايخ المثقفين ورؤساء البلديات والمخاتير الى ضبط النفس المطالبة بالحقيقة وترك الامور للقضاء المختص كما يهمنا اعلام الجميع بان مجرد الحديت عن مطلق النار فقد تمّ تسليمه للسلطات المختصة و لن نسمح بأي تأويل ونطالب بالإسراع بكشف الحقيقة كاملة للوصول الى محاسبة الفاعلين أياً كانوا.