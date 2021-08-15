لبنان | “سوا للبنان”: الطبقة السياسية الفاسدة تفجّر عكار

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 15 - أغسطس - 2021 3:55 مساءً

أصدرت حركة سوا للبنان، بيانا استنكرت فيه حادثة التليل، جاء فيه: منذ تفجير ٤ آب يتعرض اللبنانيون إلى مسلسل تفجيرات يومية تستهدف حقوقهم ولقمه عيشهم.

واليوم، فُجعنا بتفجير مادة البنزين التي هي من ضروريات سيرورة الحياة وأصبحت شبه معدومة وفي طريقها إلى الزوال.

انه فجور المنظومة الفاسدة التي تمتنع عن اتخاذ القرارات الإصلاحية السريعة لحلحلة الازمات المتتالية التي تنتج عنها كوارث تصيب رؤوس اللبنانيين.

يُضاف إلى ذلك إنفجار في التفلت الممنهج وعدم المحاسبة على كل الجرائم المرتكبة بحق الشعب الذي أصبح يموت كل يوم ألف مرة عبر الإمعان بتغييب منطق الدولة.

رغم كل هذا الظلم و القهر والمعاناة، سوف ينهض الشعب من جديد ليحاسب كل المشاركين في هذه المجازر فلابد للليل أن ينجلي و لابد للقيد أن ينكسر.

نناشد المجتمع الدولي وجميع الدول الصديقة مواكبة الشعب اللبناني في معركته لإزالة هذه الطبقة السياسية ولتقوية وتمكين جيل جديد من القادة الذين سيقوم بتطبيق الخطط الاصلاحية التي طورتها سوا للبنان والتي ستساهم في استرداد كرامة المواطن وحقه بالعيش الكريم.