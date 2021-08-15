لبنان | الراعي: نتطلع إلى تشكيل حكومة لا تنتمي فقط إلى الطوائف

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 42 ثانية

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قداس عيد انتقال السيدة العذراء في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، وأشار في عظته الى أن ثوب الحزن والحداد أسدل علينا صباح اليوم، بانفجار مستودع لتخزين المحروقات في بلدة تليل بعكار فجرا.

وتقدّم الراعي بالتعازي الى عائلاتهم، آملاً من الدولة أن تعرف حقيقة أسباب هذا الإنفجار، وتتخذ القرارات اللازمة والاجراءات لتجنب وقوع أمثاله رحمة بالمواطنين الأبرياء. ودعا إلى عدم التسرع في الإدانة، وإلى قطع الطريق أمام مثيري الفتنة الطائفية وانتظار التحقيقات الرسمية، راجياً في ذلك مساهمة المسؤولين الروحيين والمدنيين.

وقال: مدعوون جميعا، وخصوصاً المسؤولون السياسيون وكل الذين يتعاطون الشأن السياسي، أن يرفعوا في هذا العيد عيونهم وقلوبهم وأفكارهم إلى السماء، ليستمدوا النور الذي يضيء قراراتهم لتنطلق دائما من الحقيقة فتكون علمية وصحيحة وشجاعة، لا شعبوية وديماغوجية، وبذلك تنقذ الشعب والوطن من وضع اليد على الإحتياطي وأموال المودعين.

وأشار الى أن “كل السجال حول إبقاء الدعم أو رفعه، ما كان ليكون: لو انتهجت الدولة خريطة اصلاحية، والتزمت بنصائح الخبراء والمؤسسات النقدية الدولية؛ ولو أقدمت الأجهزة الأمنية والعسكرية على إغلاق معابر التهريب التي تخرق سيادة الحدود الدولية بين لبنان وسوريا، فيما نأمل من الأجواء الإيجابية المظللة أعمال تأليف الحكومة، الى الآن، ننتظر مع الشعب اللبناني أن يتم التأليف سريعا، بحيث يلتقي مع مستلزمات المجتمعين العربي والدولي، ويخرج لبنان من انهيار مقوماته الواحدة تلو الأخرى كما نرى، والمواطنين من أوجاعهم التي تشتد يوما بعد يوم”.

وسأل: “مذ متى في لبنان لا طحين ولا خبز ولا رغيف؟ ولا محروقات ولا غاز ولا كهرباء؟ مذ متى يذل المواطنون أمام محطات المحروقات والأفران؟ والصيدليات ولا أغذية ولا أدوية ولا أمصال؟ مذ متى في لبنان يفكر المرضى في أن يتظاهروا بسبب عدم توفرِ العلاجات؟ مذ متى تخزن المواد المختلفة، ولا تداهم الأجهزة كافة المخازن، ويحاكم القضاء المحتكرِين؟

مذ متى في لبنان يملك الناس أموالا في المصارف ويمنعون من سحبها لقضاء حاجاتهم الأساسية والحياتية؟ مذ متى في لبنان يهاجر الأطباء والمهندسون ورجال الأعمال ومعلمو الجامعات وأصحاب المهن الحرة فيما كانوا يدرسون في الخارجِ ويعودون؟

مذ متى في لبنان يبكي الآباء والأمهات لأنهم لم يتمكنوا من توفير الطعام والملبس والدواء والمدرسة والجامعة لأولادهم؟ مذ متى في لبنان يموت الأطفال بسبب تلوث المياه؟ مذ متى تحول لبنان من منارة الشرق إلى عتمة الشرق؟”.

وقال الراعي: “لكي يبدأ لبنان باستعادة حياته الطبيعية، فإننا نتطلع إلى تشكيل حكومة لا تنتمي فقط إلى الطوائف، بل وبخاصة إلى طائفة النزاهة والكفاءة، وطائفة الوطنية والشجاعة والقرار. ليست الطوائف غطاء لأحد، ولا هي حاجز أمام التغييرِ الديمقراطي. الحكومة التي تخلص لبنان هي حكومة تلتزم سياسة الحياد، وتنأى عن المحاصصة، فلا يحتكر أحد حقائبها ولا توزع الوزارات بنية استغلالها في الحملات الانتخابية المقبلة، أو للانتقام من طرف خصم، أو للسيطرة الأمنية على المجتمع. الشعب يريد حكومة تؤلف على أساس ما يمليه الدستور والمساواة الميثاقية، وكل الباقي هوامش لا مكان لها في هذه الضيقة الشاملة”.

وأشار الى “إننا نسمع صرخة المزارعين الذين يتخوفون من إقفال برادات التفاح، بسبب نقص مادة المازوت وبالتالي الكهرباء. ما يعني خسارة المواسم التي سخا بها الله عليهم في هذه السنة، وتهجير عائلات هؤلاء المزارعين. فارادوا منا أن نكون صوتهم تجاه المسؤولين وذوي الإرادة الحسنة من أجل تأمين مادة المازوت والكهرباء. نرجو أن تصغي الحكومة الحالية والعتيدة لصرختهم، وأن تقوم مبادرات مناطقية بهذا الخصوص من ذوي الإرادة الحسنة، أكانوا من الداخل أم من الخارج”.