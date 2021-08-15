لبنان | جعجع: استمرار رئيس الجمهورية والأكثرية في مراكزهم إمعان ٌ في قتل الشعب اللبناني

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 49 دقيقة

غرّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، عبر حسابه على “تويتر”، وقال: “تعازي قلبية حارة وحارة جدا لأهالي ضحايا انفجار التليل في عكار العزيزة، وتمنياتي بالشفاء العاجل والكامل للجرحى”.

وتابع: “أقل ما ينتظره المواطن اللبناني بعد كل الذي حصل في السنوات الأخيرة هو ذهاب المسؤولين عن هذه المآسي أقله إلى البيت وترك المجال امام الناس لكي تعيد إنتاج السلطة”.

وأضاف جعجع: “استمرار مكوث رئيس الجمهورية والأكثرية النيابية بمراكزهم بعد كل الذي حصل يعدّ إمعانا في قتل الشعب اللبناني وسوقه زرافات زرافات الى معتقلات التعذيب اليومي في أساليب حديثة مستحدثة من رغيف الخبز، الى حبة الدواء ونقطة البنزين والمازوت وسرير المستشفى ونقطة المصل، وليس انتهاء بالكهرباء”.