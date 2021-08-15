لبنان | الرئيس عون: لمحاكمة مسبّبي كارثة “التليل” ومن يقف وراءهم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 54 دقيقة

استهل ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ اجتماع ​المجلس الأعلى للدفاع​، بتقديم تعازيه ب​ضحايا​ ​انفجار​ مستودع ​المحروقات​ في بلدة التليل العكارية، وطلب من الأطقم الإسعافية والطبية والاستشفائية أعلى درجات الاستنفار لمواجهة تداعيات هذه الفاجعة.

وأكد ​الرئيس عون​، أن “الأزمات التي نمر بها وما ينجم عنها، يحثّنا جميعاً على عدم التهرّب من المسؤوليات الأخلاقية والإنسانية والدستورية التي تحتّم علينا اتّخاذ ما يلزم من تدابير لمواجهتها”.

​طالب​ السلطات القضائية المختصة بالإسراع في إجراء كافة ​التحقيقات​ التي من شأنها الكشف عن الملابسات والأسباب التي أدت الى وقوع الكارثة في التليل، ومحاكمة مسبّبيها ومن يقف وراءهم وفق القوانين المرعية الاجراء.

وحذر الرئيس عون، من تسييس المأساة التي وقعت في التليل واستغلال دماء الشهداء، لرفع شعارات وإطلاق دعوات تكشف بوضوح نوايا مطلقيها وضلوعهم بمخططات هدفها الإساءة الى النظام ومؤسساته، ودعا لإظهار أقصى درجات التضامن في هذه الظروف الصعبة، والتعالي على الجراح والانقسامات.

وأشار رئيس الجمهورية، إلى أنه سبق أن عرض في الجلسة الأخيرة للمجلس تقريراً عن الوضع في منطقة الشمال، وتحديداً أنشطة جماعات متشددة لخلق نوع من الفوضى والفلتان الأمني، وطلب من ​قادة الأجهزة الأمنية​ الاجتماع للتنسيق في ما بينهم واستنتاج الخلاصات ليبنى على الشيء مقتضاه.