لبنان | “التقدمي الإشتراكي”: فاجعة عكار كشفت مخاطر التهريب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

صدر عن الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:

إن الفاجعة التي وقعت في عكار ليل أمس على مأساويّتها، إنما أكدت صوابية موقف الحزب التقدمي الإشتراكي الذي لطالما حذّر من مخاطر التهريب، ودعا إلى وقف الدعم الذي لم يؤدِّ إلاّ إلى نتائج كارثية كانت حادثة عكار أخطرها بعد أن تجاوزت أمس الآثار التدميرية للتهريب الجوانب المادية والمعيشية لتحصد الأرواح وتوقع الاصابات.

إن الحزب التقدمي الإشتراكي يجدد التمسك بضرورة قرار رفع الدعم لأنه سيؤدي حكماً إلى وقف آفة التهريب، وتطبيق البطاقة التمويلية فوراً ودعم النقل العام، ويطالب جميع القوى التي لا تزال تصرّ على وهم الدعم بأن تستدرك العواقب الكارثية، وأن تضع اللبنانيين امام الحقائق بدل المواقف الشعبوية التي لا تخدم الا المحتكرين والمهربين، وتؤدي إلى نتائج وخيمة على كل الصعد.

وإذ يتوجه الحزب التقدمي الاشتراكي بالتعزية الخالصة من عائلات الذين قضوا في هذا الحادث الأليم وبالتمنيات بالشفاء العاجل من المصابين، فإنه يحذر من أي لفلفة لما حصل، ويدعو إلى تحقيق عاجل شفاف وواضح يحدد المسؤوليات ويفضح المتورطين والمخالفين أياً كانوا، وإنزال أشد العقوبات بهم، بعد أن أودى طمعهم وجشعهم وارتكابهم إلى ما أدى اليه من خسارات لا تعوض.