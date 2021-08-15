لبنان | أزمة كهرباء لبنان تتفاقم.. خروج 8 محطات تحويل رئيسية عن السيطرة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت ​مؤسسة كهرباء لبنان​، خروج 8 محطات تحويل رئيسية في ​الجنوب​ و​بيروت​ بالكامل عن السيطرة .

وأشارت المؤسسة، إلى أن المحطات هي، الحرج، والبسطا، و​صور​، و​بعلبك​، والمصيلح، و​الزهراني​، ووادي جيلو، و​النبطية​، نتيجة ازدياد وتيرة الاعتداءات الحاصلة عليها من قبل بعض المواطنين.

وقد عمل المعتدون في 5 محطات تحويل وهي صور، والمصيلح، والزهراني، ووادي جيلو، والنبطية، على إفادة المناطق التي تتغذى من هذه المحطات تحديداً من ساعات تغذية إضافية تصل لمعدل أكثر من 12 ساعة في اليوم، بينما تُحرم المناطق اللبنانية الأخرى من ساعات التغذية الكهربائية المحددة لها بسبب هذه التجاوزات المستمرة في تلك المحطات، في ظلّ النقص الحاد في القدرات الإنتاجية المتوفرة على ​الشبكة الكهربائية​ بسبب ​الأزمة​ النقدية التي يمر بها البلد.

وأضافت، أنه وبنتيجة منع المناوبين في محطة الحرج من ممارسة أعمالهم الموكلة إليهم وتعرضهم للتهديد بالإيذاء الجسدي والمادي من قبل بعض الشبّان، انقطع التيّار الكهربائي عن المناطق التي تتغذى منها نتيجة هذه الاعتداءات، وذلك حفاظًا على السلامة العامة وسلامة المنشآت الكهربائية.

وبالإضافة إلى المحطات الثمانية المذكورة أعلاه، وإثر تلقي المناوبين في محطتي صيدا الجديدة (توتر 220 ك.ف.) وصيدا القديمة (توتر 66 ك.ف.) إلى التهديد بحصول مثل هذه الاعتداءات عليهما، تمّ عزل هاتين المحطتين وبالتالي انقطع التيّار الكهربائي عن المناطق التي تتغذى منهما جراء ذلك لفترة من الوقت، حفاظًا على سلامة المنشآت الكهربائية والمناوبين والسلامة العامة، ومن ثمّ إعادتهما للعمل بعد تدخّل القوى الأمنية مشكورة لحماية المرفق العام والعاملين فيهما.

وكشفت مؤسسة كهرباء لبنان، تعرّض معملا الزهراني و​الجية​ كذلك خلال الأيام المنصرمة إلى اعتداءات على هذا النحو والدخول عنوة من قبل بعض المواطنين، غير آبهين بتعريض سلامتهم الشخصية أولاً للخطر كما سلامة العاملين وسلامة المنشآت الكهربائية التي يُقتضى الحفاظ عليها من أي عبث منعاً لتضررها أو حصول حوادث لا تُحمد عقباها نتيجة مثل هذه الاعتداءات.

ونبّت المؤسسة مجددًا المواطنين، حرصًا على سلامتهم الشخصية والسلامة العامة وسلامة الاستثمار، إلى خطر الدخول إلى محطات التحويل ومعامل الإنتاج وكافة منشآت المؤسسة.

كما ناشدت المؤسسة القوى الأمنية المؤازرة لاستعادة السيطرة على محطات التحويل التي أصبحت خارج سيطرة مؤسسة كهرباء لبنان بالكامل نتيجة هذه الاعتداءات، وذلك حفاظًا على سلامة المنشآت وسلامة العاملين والسلامة العامة والصالح العام، ولكي تتمكن المؤسسة بما توفّر لها من إمكانيات في ظل الظروف الراهنة والصعبة التي يمر بها البلد من الاستمرار في تأمين الحد الأدنى الممكن من العدالة بالتغذية الكهربائية إلى المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية.