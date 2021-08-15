لبنان | بالفيديو.. توتر في التليل ومحاولة لاقتحام منزل صاحب الأرض

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 15 - أغسطس - 2021 11:57 صباحًا

يسود غضب شديد بين أهالي ضحايا انفجار التليل، الذين حاولوا الدخول الى منزل صاحب الأرض المدعو “جورج رشيدي”، ولكن الجيش منعهم من ذلك، وقد حصلت مشادة في ما بينهم.

وقد حصلت عمليات كرّ وفرّ بين الاهالي الغاضبين والجيش في محيط المنزل وسط إصرار الاهالي على اقتحامه.

وقد قام الأهالي بإشعال النيران في محيط المنزل كما أشعلوا سيارة “بيك أب” مركونة أمامه.

فيما انتشر عناصر من الجيش اللبناني في محيط منزل رشيدي.

كما أقدم المحتجون على إحراق صور النائب في التيار الوطني الحر “أسعد درغام”، بسبب المزاعم التي انتشرت عن وجود علاقة بين رشيدي ودرغام.