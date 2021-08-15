لبنان | دياب: ما حصل في التليل هو مأساة إنسانية تسبب بها الفساد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 53 دقيقة

لفتت رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنّ “رئيس حكومة تصريف الأعمال ​حسان دياب​ أجرى سلسلة اتصالات لمتابعة كارثة انفجار بلدة التليل في ​عكار​، وأوعز إلى الوزراء المعنيّين الاستنفار الكامل. كما طلب من ​الهيئة العليا للإغاثة​ العمل فورًا على تقديم كلّ مساعدة ممكنة”.

وشدّد دياب في بيان، على أنّ “ما حصل في بلدة التليل في عكار هو مأساة إنسانيّة، تسبّب بها ​الفساد​ الّذي بدأ ينهش الكرامة الإنسانيّة، بعد أن قضى على مقدّرات الوطن”، مؤكّدًا أنّه “قد آن الأوان ليقظة ضمير تنقذ ال​لبنان​يّين من تداعيات الارتطام الكبير الّذي لطالما حذّرنا من مخاطره المخيفة. رحم الله الشهداء وندعو للجرحى بالشفاء العاجل. الله يحمي لبنان واللبنانيّين”.