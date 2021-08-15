لبنان | دياب: ما حصل في التليل هو مأساة إنسانية تسبب بها الفساد

- 1/2
- 2/2
كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 53 دقيقة
حسان دياب
لفتت رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنّ “رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أجرى سلسلة اتصالات لمتابعة كارثة انفجار بلدة التليل في عكار، وأوعز إلى الوزراء المعنيّين الاستنفار الكامل. كما طلب من الهيئة العليا للإغاثة العمل فورًا على تقديم كلّ مساعدة ممكنة”.
وشدّد دياب في بيان، على أنّ “ما حصل في بلدة التليل في عكار هو مأساة إنسانيّة، تسبّب بها الفساد الّذي بدأ ينهش الكرامة الإنسانيّة، بعد أن قضى على مقدّرات الوطن”، مؤكّدًا أنّه “قد آن الأوان ليقظة ضمير تنقذ اللبنانيّين من تداعيات الارتطام الكبير الّذي لطالما حذّرنا من مخاطره المخيفة. رحم الله الشهداء وندعو للجرحى بالشفاء العاجل. الله يحمي لبنان واللبنانيّين”.