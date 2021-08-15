لبنان | عكر تابعت من الاردن تداعيات انفجار التليل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تابعت نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة زينة عكر الموجودة في الأردن في زيارة رسمية، تداعيات إنفجار خزان الوقود الذي وقع في بلدة التليل في منطقة عكار ليل أمس، والذي أودى بحياة عدد كبير من الضحايا ووقوع عدد من الإصابات والجرحى جراء الحريق.

وأعربت عكر عن أسفها الشديد لوقوع هذا الحادث الأليم، وتقدمت بالتعازي من أهالي الضحايا كما تمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وتمنت عدم تكرار هذه الحوادث الكارثية، وتوخي الحذر في التعامل مع المواد المشتعلة التي تشكل خطرا على سلامة المواطنين.