لبنان | بري: أما آن لهذا الليل ان ينجلي؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

صدر عن رئيس مجلس نواب الاستاذ نبيه بري البيان التالي: “فجرٌ أسود ودام جديد في تاريخ لبنان واللبنانيين، وهذه المرة من عكار الحرمان .. من بلدة التليل التي فجعت وفجع معها كل اللبنانيين بسقوط العشرات من خيرة أبنائها وابناء عكار شهداء والمئات من الجرحى. أمام هذه المأساة الوطنية نتقدم من أبناء عكار ومن أهالي بلدة التليل ومن مؤسسة الجيش اللبناني ومن ذوي الشهداء بأحر التعازي و للجرحى الدعاء بالشفاء العاجل.

وختم الرئيس بري. أما آن لهذا الليل ان ينجلي؟”