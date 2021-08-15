لبنان | “جنون” دولار السوق السوداء مستمر.. كيف افتتح صباح اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يتم التداول صباح اليوم الأحد في السوق السوداء بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 19100 – 19200 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وسجل الدولار إنخفاضا ملحوظا في السوق السوداء عصر أمس السبت، حيث تراوحت التسعيرة ما بين 19850 و19900 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي.

وكانت التسعيرة تراوحت صباح أمس في السوق السوداء ما بين 20300 و20350 ليرة لكل دولار.

يعاني اللبناني يوميا من أزمات خانقة، أبرزها شح المحروقات وفقدان الادوية وغلاء الأسعار، حيث يتوقع محللون تفجر الوضع اجتماعيا كرد فعل على الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والامني.

ويكافح لبنان أزمة مالية طاحنة، وصفها البنك الدولي بأنها إحدى أعمق حالات الكساد في التاريخ الحديث. ورفعت حكومة تصريف الاعمال، أسعار المحروقات في خطوة تأتي في إطار رفع الدعم جزئياً عن الوقود مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان، فيما تغرق البلاد في دوامة انهيار اقتصادي متماد.