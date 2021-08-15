لبنان | بيان للمديرية العامة للدفاع المدني حول انفجار التليل.. اليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

اصدرت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات بياناً حول الانفجار الذي وقع في التليل عكار فجراً.

وأوضحت قائلةً: في تمام الساعة ١،٢٥ من فجر اليوم الواقع في ١٥-٨-٢٠٢١ تلقت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني اتصالاً يفيد عن انفجار خزانات تحتوي على مادة البنزين في بلدة التليل – قضاء عكار ما تسبب بسقوط عددٍ كبير من القتلى والجرحى.

ولفتت الى أن عناصر الدفاع المدني توجهت من مراكز عدّة الى موقع الانفجار وباشروا العمل على اخماد النيران، مشيرةً الى أنه توازياً عملت عناصر الدفاع المدني وجهات أخرى على إخلاء القتلى والجرحى من موقع الانفجار، وتم نقلهم الى مستشفيات المنطقة.

وأكّدت أن عناصر الدفاع المدني نفذت مسحاً ميدانياً شاملا للمنطقة المحيطة بموقع الانفجار لمسافة كيلومتر تقريباً للتأكد مما اذا كان هناك المزيد من الجرحى او الضحايا.

وقالت: في تمام الساعة ٤،١٥ من صباح اليوم تمكنت العناصر من السيطرة على النيران بشكل تام. فيما تستمر عمليات المسح الميداني حتى الساعة، مع الإشارة الى أن الدفاع المدني يتواجد في المنطقة للتدخل بمؤازرة الجيش والقوى الامنية عند الحاجة.