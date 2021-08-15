لبنان | روكز: كارثة عكار مجزرة جديدة تتحمل مسؤوليتها السلطة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

غرد النائب شامل روكز عبر حسابه الخاص على “تويتر”، كاتبا: “كارثة عكار مجزرة جديدة بحق اللبنانيين، تتحمل مسؤوليتها السلطة التي غطت الفساد والاحتكار وسكتت عن التهريب، وحرمت الناس من أساسياتهم وتركتهم لمصيرهم يهرعون لتأمين حاجاتهم بأي طريقة!”

وأضاف: “تعازينا لأهالي الضحايا ولأبناء عكار ولكل لبنان… لن يكون حزننا رضوخاً، بل هذه الاحزان ستنفجر غضباً بوجه طبقة سياسية تقتل مجدداً شعبها بأدائها وبإهمالها وبفسادها وسوء ادارتها…”