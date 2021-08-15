لبنان | ميقاتي: ليل عكار الحزين أدمى قلوبنا على أبرياء سقطوا ضحية الطمع

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أكد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي في بيان، أن “ليل عكار الحزين أدمى قلوبنا جميعا على أبرياء سقطوا ضحية طمع من استغلوا أزمة المحروقات ليحققوا ارباحا غير مشروعة ويحرموا الناس من أبسط حقوقهم”.

وقال: “ما حصل يستصرخ ضمائر الجميع للتعاون لانقاذ اللبنانيين مما هم غارقون فيه من ويلات ونكبات واهمال. واننا عازمون على المضي في العمل الدؤوب كي لا تبقى عكار لقمة سائغة للمحتكرين واصحاب الاطماع. رحم الله الضحايا ودعاؤنا الى الله أن يشفي الجرحى، ويبعد عن لبنان واللبنانيين المصائب والويلات”.