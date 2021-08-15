لبنان | مفتي عكار: دماء الناس ليست للمتاجرة والمقامرة والحل هو باستقالة الجميع

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 07:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

صدر عن سماحة المفتي الشيخ زيد بكار زكريا البيان التالي:

تتوقف الكلمات وتتبعثر الجمل أمام كارثة انفجار التليل الذي حصل مع الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت، وأمور الحكم والحكومة والسلطة على حالها.

بالأمس كنا أمام احتمال انفجار عشرات المحطات نتيجة اكتظاظ محطات الوقود وتجمهر الناس حول الصهاريج، واليوم وقعت الكارثة والآتي أعظم بسبب أزمة التهريب وأزمة البنزين التي يماطل المسؤولون في حلها وعلاجها.

لن تجدي عبارات الشجب والادانة والاستنكار ودماء الناس ليست للمتاجرة والمقامرة، الحل هو باستقالة الجميع والانتخابات المبكرة وعندها يتحمل الشعب النتيجة إما بالتغيير أو بالتجديد لجلاديهم.

الرحمة الشهداء والشفاء العاجل للمرضى.