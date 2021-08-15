لبنان | “بالفيديو” فاجعة تحل على عكار.. عشرات القتلى والجرحى في انفجار صهريج محروقات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 07:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 15 - أغسطس - 2021 6:24 صباحًا

هزت فاجعة مأساوية منطقة “تليل” في عكار ليل السبت، بسبب انفجار صهريج مازوت في منطقة تليل الى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني أن 22 فرقة تستجيب لانفجار صهريج المازوت في عكار وتعمل على نقل القتلى والجرحى إلى مستشفيات المنطقة.

حيث تم نقل 20 قتيلا وأكثر من 70 جريحاً حتى الآن.

ويشارك في عملية إجلاء ضحايا انفجار تليل الجيش وقوى الأمن الداخلي والدفاع المدني والأهالي إلى جانب الصليب الأحمر إضافة إلى عشرات المسعفين على الأرض.

وناشدت المستشفيات في عكار وطرابلس بضرورة التبرع بالدم بجميع فئاته في المستشفيات التالية: