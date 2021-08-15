لبنان | مدير مستشفى يناشد: أمنوا لنا البنزين للأطباء والممرضين والموظفين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 15 - أغسطس - 2021 12:46 صباحًا

ناشد مدير مستشفى طرابلس الحكومي المسؤولين وموزعي واصحاب المحطات ضرورة تأمين البنزين للأطباء والممرضين وموظفي المستشفيات لكي يستمروا بالقيام بمهامهم وواجباتهم الإنسانية.

وأكد على ضرورة تأمين حاجات القطاع الصحي، علما بأنهم يقومون بواجباتهم بظروف اقتصادية واجتماعية صعبة جدا.

لا تزال أزمة المحروقات في لبنان تشتد، حيث أن الشركات المستوردة لا توزعها، وذلك بسبب الخلاف بين الحكومة ومصرف لبنان، حول رفع الدعم عن هذه المادة.

ويعاني لبنان من أزمة وقود متفاقمة وهائلة، أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن جميع المناطق لساعات طويلة، وإلى فقدان المواد الأساسية كالبنزين والمازوت من الأسواق.

وكان مصرف لبنان قرر الخميس الماضي، رفع الدعم عن المحروقات، حيث شهدت محطات المحروقات في البلاد طوابير لتعبئة الوقود الذي بدأ ينفد تدريجيا من الأسواق.