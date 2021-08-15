لبنان | زهرا: حزب الله يسير على رئاسة الجمهورية وكل أطراف الدولة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

أكد النائب السابق أنطوان زهرا أن رئيسي الجمهورية ميشال عون وحكومة تصريف الأعمال حسان دياب كانا على علم بقرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفع الدعم، وأصبح معلوماً أن سلامة أبلغ مجلس الأعلى للدفاع باتخاذه القرار لأنه لم يعد يملك المال لدعم المحروقات، ولا يمكنه استخدام الاحتياطي الإلزامي.

وقال زهرا، في مداخلة عبر قناة “العربية – الحدث”، إن “الجزء الأكبر من التهريب هو سياسي وليس “تجار التنكة” الذين يهربون”. وأضاف، “من الأحرى أن تُموَّل البطاقة التمويلية بدلاً من الدعم لأن التجار يستفيدون منه وليس المواطنين”.

واعتبر زهرا أن موضوع الدعم هو استنزاف للأموال والمفروض البدء بتنفيذ قرار البطاقة التمويلية عبر تمويلها من حصة لبنان من السحوبات الخاصة من صندوق النقد الدولي والتي تبلغ قيمتها 860 مليون دولار.

وأشار إلى أننا “أصبحنا اليوم في عصر حزب الله فهو يسيطر على رئاسة الجمهورية وكل أطراف الدولة، ولكن كلام الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله عن استيراد نفط إيراني كذبة كبيرة”. وتابع، “ليسمحوا بإعادة العلاقات العربية والدولية مع لبنان لإراحة السوق واللبنانيين”.

ولفت إلى أن “تدخل الجيش في احتكار المحروقات أمر جيد، فجشع التجار بات غير مقبول ولكن نتمنى عليه أن يتدخل ويحمي الحدود ويمنع التهريب”.