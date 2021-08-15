لبنان | “الصحة” تسلمت 7,5 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من الكويت في المطار

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

تسلمت وزارة الصحة العامة مساء اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت ممثلة بممثل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، المستشار الاعلامي رضا الموسوي، مساعدات طبية عاجلة تقدر زنتها ب 7.5 أطنان من ادوية ومستلزمات طبية مقدمة للوزارة من الهلال الأحمر الكويتي.

وكان في استقبال الطائرة على أرض المطار رئيس بعثة الهلال الأحمر الكويتي في لبنان الدكتور مساعد راشد العنزي، ومندوب وزارة الصحة العامة في المطار الدكتور أرز زعيتر ومصطفى البيلاني من وزارة الصحة العامة.

وشكر ممثل وزير الصحة “دولة الكويت الشقيقة حكومة وشعبا وخاصة الهلال الأحمر الكويتي على هذه الهبة التي تسلمناها اليوم والتي تأتي في ظل ظروف صعبة وأزمات متعددة يعيشها اللبنانيون”. وأشار الى ان “توقيت هذه الهبة هو دليل على المحبة التاريخية المتبادلة بين الشعبين اللبناني والكويتي”، آملا ب”مزيد من التعاون بين البلدين”. وقال: حمى الله لبنان والكويت”.

من جهته قال الدكتور العنزي “ان هذه المساعدة هي تبرعات تزيد عن السبعة أطنان، مقدمة من الشعب الكويتي ممثلا بالهلال الاحمر الكويتي، وهي تخدم القطاع الصحي لتخفيف المعاناة. وآمل ان تتضافر الجهود من أجل مساعدة لبنان وكل المقيمين على أرض لبنان الطيبة من نازحين سوريين ولاجئين فلسطينين. وآمل بمزيد من المساعدات في المستقبل”.