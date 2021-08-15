لبنان | بلدية جديدة القيطع دانت الحادثة التي أودت بحياة ابنة البلدة برصاصة طائشة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

دانت بلدية جديدة القيطع بأشد العبارات الحادثة التي أودت بحياة ابنة البلدة المواطنة مهى احمد السيد برصاصة طائشة أطلقت من احدى القرى المجاورة وسقطت على المغدورة وهي في فراشها أمنة.

وتساءلت البلدية “بأي ذنب يقتل الابرياء وهم في منازلهم؟ لقد بحت اصوات العكاريين وهم ينادون الاجهزة الامنية للضرب بيد من حديد على كل من يخل بالامن ويطلق الرصاص”.

ودعت الأجهزة الأمنية والقضائية الى التحرك وتوقيف الفاعلين ممن أطلقوا النار في الخلاف الذي جرى صباح اليوم في محيط عيون السمك وضهور الحسين على خلفية تنازع على عقارات.

وتمنت البلدية على اهالي جديدة القيطع ضبط النفس وعدم الإنجرار الى اي فتن، وترك الامور للأجهزة الامنية والقضائية لمعرفة الفاعلين والإقتصاص منهم.

وتقدمت من أهالي المغدورة وعموم اهالي جديدة القيطع بالتعازي القلبية سائلة الله ان يتغمدها بواسع رحمته.