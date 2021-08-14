لبنان | أزمة المحروقات تقفل فروع قصر الحلو

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 12 دقيقة

أقفلت محلات قصر الحلو فروعها إثر أزمة المحروقات.

وأسفت إدارة قصر حلو عبد الرحمن الحلاب وأولاده في بيان أن تعلم زبائنها الكرام، أنه نتيجة لازمة المحروقات التي يعاني منها لبنان من أقصى شماله إلى جنوبه، ونتيجة لنفاد مخزون الشركة المحدود من مادة المازوت، ولاننا لا نقبل أن نمسّ بنوعية الجودة في انتاجنا المعتمد على نوعية المواد الأولية الممتازة والتي من المفترض أن تخزن بكل عناية في عمليات التبريد والحفظ والتي تعتمد على عمل المولدات الكهربائية، لذلك نعلن بكل أسف، أننا سنضطر مرغمين، لاغلاق ابواب المؤسسة بكافة فروعها ابتداء من يوم الثلاثاء في 17 آب الحالي، وحتى اشعار اخر.