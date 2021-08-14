لبنان | بعد النداء العاجل.. الجامعة الأميركية: يتمّ تأمين جزء من المازوت للمستشفى

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

شكر مدير العلاقات العامة والإعلام في الجامعة الأميركية الشركات التي تجاوبت مع صرختنا. وقال في حديث عبر “النهار” إنه يتمّ تأمين جزء من مادة المازوت لمستشفى الجامعة.

وحذّرت إدارة الجامعة الأميركية في وقت سابق من الكارثة الوشيكة التي تحدق بالمركز الطبي (مستشفى الجامعة الأميركية) المهدّد بالإقفال القسري اعتباراً من صباح الإثنين في 16 آب الجاري بفعل نقص المحروقات.

ولفتت الإدارة إلى وجود 180 شخصاً “يعانون من الفشل الكلوي سيموتون بالتسمم بعد أيام قليلة من دون غسيل الكلى. وسيموت المئات من مرضى السرطان، من البالغين والأطفال، في الأسابيع اللاحقة وشهور قليلة جداً دون علاج مناسب”.

ووجّهت الإدارة نداءً عاجلاً إلى “الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وإلى جميع الوكالات والمنظمات القادرة على المساعدة، لتزويد المركز الطبي بالمحروقات قبل أن يضطر إلى الإغلاق في أقل من 48 ساعة”.