لبنان | الأزمة تتفاقم والشارع يشتعل مجدداً.. إليكم الطرقات المقطوعة

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

على وقع تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية والمعيشية في لبنان، وفيما خرجت الأمور عن السيطرة، اشتعل الشارع مجدداً، إذ عمد عدد من المحتجين إلى قطع عدد من الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية.

إليكم الطرقات المقطوعة:

– مستديرة الكولا

– أوتوستراد الزوق

– مستديرة الجندولين وطريق الرحاب باتجاه السفارة الكويتية

– مفرق عشقوت

– مفرق شويت عاليه

الطرقات المقطوعة ضمن نطاق بيروت والضاحية:

– جسر السلطان ابراهيم

– طريق المطار القديمة

– تحت جسر المشرفية

الطرقات المقطوعة ضمن البقاع:

– سعدنايل

– مفرق المرج

– ديزنون

الطرقات المقطوعة ضمن الشمال:

– البالما

– بلدة كفرقاهل أميون