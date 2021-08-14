لبنان | قلق أممي من تداعيات أزمة المحروقات في لبنان

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

عبّرت المنسقة الأممية في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي عن قلقها من تداعيات أزمة المحروقات على أرواح اللبنانيين. ولا تزال أزمة المحروقات في لبنان تشتد، حيث أن الشركات المستوردة لا توزعها، وذلك بسبب الخلاف بين الحكومة ومصرف لبنان، حول رفع الدعم عن هذه المادة.

وأقدم العديد من المواطنين على إقفال الطرق أمام المحطات التي رفعت خراطيمها. ويعاني لبنان من أزمة وقود متفاقمة وهائلة، أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن جميع المناطق لساعات طويلة، وإلى فقدان المواد الأساسية كالبنزين والمازوت من الأسواق.

وقرّر مصرف لبنان الخميس الماضي، رفع الدعم عن المحروقات، حيث شهدت محطات المحروقات في البلاد طوابير لتعبئة الوقود الذي بدأ ينفد تدريجيا من الأسواق.